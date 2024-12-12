В области Жетысу из-за непогоды закрыт для проезда участок автодороги Ушарал – Достык (км 84-164, от станции Коктума до села Достык), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".



Трасса закрыта для всех видов автотранспорта.

В Абайской области, в свою очередь, закрыли ряд дорог для транспорта, следующего транзитом в Жетысускую область.

По данным департамента полиции Абайской области, ограничения распространяются на следующие участки дорог: Маканчи – Жаланашколь (км 0-133) и Маканчи – Уч-Арал (км 0-48).

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