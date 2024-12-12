  • 12 Декабря, 01:14
  • BAIGENEWS

Трассу закрыли в области Жетысу из-за непогоды

В Абайской области закрыли ряд дорог для транспорта, следующего транзитом в Жетысускую область.

Сегодня, 00:23
АВТОР
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департамент полиции Абайской области Сегодня, 00:23
Сегодня, 00:23
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Фото: департамент полиции Абайской области

В области Жетысу из-за непогоды закрыт для проезда участок автодороги Ушарал – Достык (км 84-164, от станции Коктума до села Достык), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "КазАвтоЖол".
 
Трасса закрыта для всех видов автотранспорта. 

В Абайской области, в свою очередь, закрыли ряд дорог для транспорта, следующего транзитом в Жетысускую область.

По данным департамента полиции Абайской области, ограничения распространяются на следующие участки дорог: Маканчи – Жаланашколь (км 0-133) и Маканчи – Уч-Арал (км 0-48).

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