"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

3 января в 23.00 в области Абай связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 683-967, участок пов. на с.Таскескен-с.Калбатау.

Ориентировочное время открытия 4 января в 06.00.

Напомним, ранее сообщалось, какие трассы были закрыты из-за непогоды в Казахстане.