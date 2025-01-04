С новым годом
  • 4 Января, 00:51
  • BAIGENEWS

Трассу закрыли в области Абай из-за непогоды

Метель ограничила движение транспорта.

Сегодня, 00:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 00:02
Сегодня, 00:02
114
Фото: pixabay.com

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в области Абай, передаёт BaigeNews.kz. 

3 января в 23.00 в области Абай связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 683-967, участок пов. на с.Таскескен-с.Калбатау.

Ориентировочное время открытия 4 января в 06.00.

Напомним, ранее сообщалось, какие трассы были закрыты из-за непогоды в Казахстане.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх