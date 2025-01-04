Трассу закрыли в области Абай из-за непогоды
Метель ограничила движение транспорта.
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Сегодня, 00:02Сегодня, 00:02
114Фото: pixabay.com
"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
3 января в 23.00 в области Абай связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 683-967, участок пов. на с.Таскескен-с.Калбатау.
Ориентировочное время открытия 4 января в 06.00.
Напомним, ранее сообщалось, какие трассы были закрыты из-за непогоды в Казахстане.
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