Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области

Фото: КазАвтоЖол

Одну из трасс закрыли в Карагандинской области. Подробности сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"С 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, резкое понижение температуры воздуха) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Караганда-Аягоз-Бугаз" 66-217 километры — участок от поселка Ботакара до Каркаралинска", - говорится в сообщении.

Дорожники ведут активные работы по устранению гололёда на проезжей части.