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  • Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области
КазАвтоЖол Сегодня, 22:42
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Фото: КазАвтоЖол

Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области

Одну из трасс закрыли в Карагандинской области. Подробности сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"С 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, резкое понижение температуры воздуха) в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Караганда-Аягоз-Бугаз" 66-217 километры — участок от поселка Ботакара до Каркаралинска", - говорится в сообщении.

Дорожники ведут активные работы по устранению гололёда на проезжей части.

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#непогода #трасса #Карагандинская область #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:42
61
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