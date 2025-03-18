Трассу закрыли из-за перелива воды в Актюбинской области
Ограничение движения действует для всех видов автотранспорта.
Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45Сегодня, 08:45
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18 марта в Актюбинской области закрыли трассу из-за перелива воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “КазАвтоЖол”.
“18 марта в 07:00 в связи с переливом воды через проезжую часть (длина – 100м, высота – 50 см) планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92, участок от города Кандыагаш до города Эмба”, – говорится в сообщении.
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