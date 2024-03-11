Трассу закрыли из-за опасности схода лавин в ВКО

Одну из трасс в Восточно-Казахстанской области закрыли из-за опасности для автомобилистов, передаёт BaigeNews.kz.

"С 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на дороге "Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - с 6 по 166километры, участок от села Ушановское до города Алтай", - предупредили в нацкомпании "КазАвтоЖол".