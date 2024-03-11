Трассу закрыли из-за опасности схода лавин в ВКО
Сегодня, 21:24
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Сегодня, 21:24Сегодня, 21:24
71Фото: pxhere.com
Одну из трасс в Восточно-Казахстанской области закрыли из-за опасности для автомобилистов, передаёт BaigeNews.kz.
"С 20:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на дороге "Усть-Каменогорск - Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" - с 6 по 166километры, участок от села Ушановское до города Алтай", - предупредили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
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