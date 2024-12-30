Участок трассы "Екатеринбург-Алматы" перекрыт из-за непогоды в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"С 22:40 в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Екатеринбург-Алматы" с 2214 по 2295 километры - от границы Жамбылской области до села Каншенген", - сообщили в компании.

Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря в 3:00.

Ранее водителей предупредили о том, что та же трасса перекрыта в Жамбылской и Карагандинской областях.