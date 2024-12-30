Трассу закрыли из-за непогоды в Алматинской области
Водителей просят не выезжать на дорогу.
Вчера, 22:58
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Вчера, 22:58Вчера, 22:58
157Фото: КазАвтоЖол
Участок трассы "Екатеринбург-Алматы" перекрыт из-за непогоды в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"С 22:40 в Алматинской области в связи ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке дороги "Екатеринбург-Алматы" с 2214 по 2295 километры - от границы Жамбылской области до села Каншенген", - сообщили в компании.
Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря в 3:00.
Ранее водителей предупредили о том, что та же трасса перекрыта в Жамбылской и Карагандинской областях.
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