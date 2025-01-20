В компании "КазАвтоЖол" поделились оперативной информацией об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В 18:30 в связи ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для грузового и общественного транспорта на участке дороги "Астана-Караганда-Алматы" с 1353 по 1426 километры (от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау)", - говорится в сообщении.

Ориентировочное открытие дороги 21 января в 6:00.

Ранее сообщалось о введенных ограничениях в Акмолинской, Павлодарской и Жетысуской областях.