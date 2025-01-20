Трассу закрыли из-за метели в Карагандинской области
Открыть проезд планируют утром 21 января.
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
121Фото: КазАвтоЖол
В компании "КазАвтоЖол" поделились оперативной информацией об ограничении движения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В 18:30 в связи ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для грузового и общественного транспорта на участке дороги "Астана-Караганда-Алматы" с 1353 по 1426 километры (от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау)", - говорится в сообщении.
Ориентировочное открытие дороги 21 января в 6:00.
Ранее сообщалось о введенных ограничениях в Акмолинской, Павлодарской и Жетысуской областях.
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