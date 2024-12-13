Трассу в ЗКО закрыли из-за непогоды
Открыть движение планируют только утром.
Сегодня, 21:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
129Фото: КазАвтоЖол
В Западно-Казахстанской области на одной из трасс ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"С 21:30 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения "Самара-Шымкент", км 266-526 (п. Подстепное - граница Актюбинской области)", - говорится в сообщении.
Планируемое открытие движения – 14 декабря в 7:00 часов.
Самое читаемое
- Трое подростков изнасиловали девочку в Жамбылской области
- Новая угроза для детей? Насколько вредны энергетические арома ингаляторы
- Астана-Челси: Где смотреть прямую трансляцию матча
- Казахстанцам сообщили о новом землетрясении
- Обстановку на стадионе в Алматы перед историческим матчем показали игроки "Челси"