В Западно-Казахстанской области на одной из трасс ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"С 21:30 в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения "Самара-Шымкент", км 266-526 (п. Подстепное - граница Актюбинской области)", - говорится в сообщении.

Планируемое открытие движения – 14 декабря в 7:00 часов.