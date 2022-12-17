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рixabay Сегодня, 02:48
102
Сегодня, 02:48
102
Фото: рixabay

Трассу Уральск - Атырау закрыли из-за гололеда

Движение закрыли для видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По данным ЗКОФ ТОО "КазАвтоДор", 16 декабря с 14:00 движение на автодороге республиканского значения  Уральск - Атырау (492-227 км, участок автодороги от Уральска до поселка Тайпак) закрыли для всех видов автотранспорта из-за дождя и гололеда.

Также из-за непогоды в 14:40 закрыли движение на автодорге республиканского значения Самара - Шымкент (266-480 км, участок автодороги от поселка Подстепное до поселка Косколь).

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#дороги #гололёд
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:48
102
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