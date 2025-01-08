Трассу перекрыли в области Жетiсу
Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 21:12
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Сегодня, 21:12Сегодня, 21:12
113Фото: pxhere.com
Ограничение движения ввели на участке дороги "Алматы - Усть-Каменогорск" в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.
С 21:00 в связи ухудшением погодных условий для всех видов транспорта перекрыт проезд на отрезке трассы от Талдыкоргана до посёлка Кызылагаш.
Ориентировочное время открытия дороги - 9 января в 1:00.
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