  • 8 Января, 22:25
  • BAIGENEWS

Трассу перекрыли в области Жетiсу

Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 21:12
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12
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Фото: pxhere.com

Ограничение движения ввели на участке дороги "Алматы - Усть-Каменогорск" в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

С 21:00 в связи ухудшением погодных условий для всех видов транспорта перекрыт проезд на отрезке трассы от Талдыкоргана до посёлка Кызылагаш. 

Ориентировочное время открытия дороги - 9 января в 1:00.

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