Ограничение движения ввели на участке дороги "Алматы - Усть-Каменогорск" в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

С 21:00 в связи ухудшением погодных условий для всех видов транспорта перекрыт проезд на отрезке трассы от Талдыкоргана до посёлка Кызылагаш.

Ориентировочное время открытия дороги - 9 января в 1:00.