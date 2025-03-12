Из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Карагандинской области перекрыт участок дороги "Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерти" с 970 по 1135 километры - от Караганды до границы Павлодарской области. В Павлодарской области та же трасса с 1135 по 1206 километры - от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты.

Также в Карагандинской области закрыт проезд на участке дороги "Астана-Караганда-Алматы" с 1505 по 1854 километры - от села Атамекен до Балхаша.

Ориентировочное время открытия дорог - 12 марта в 8:00.

Ранее сообщалось о том, что закрыты трассы в пяти регионах страны.