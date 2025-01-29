Из-за непогоды ограничено движение по трассе республиканского значения в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

C 21:30, по данным АО "НК ҚазАвтоЖол", из-за верхового снега, порывистого ветра и ограничения видимости закрыто движение для всех автотранспортных средств на участке дороги "Кызылорда - Павлодар" с 778 по 906 километр - от посёлка Топар до границы области Улытау.

Ранее сообщалось о том, что перекрыты дороги в области Улытау и Костанайской области.