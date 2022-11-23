Трассу перекрыли в Актюбинской области

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Из-за дождя и гололёда ограничено движение по трассе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19:00 (по времени Астаны) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на дороге республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент" - участок "Актобе - Хромтау - Карабутак - Иргиз" с 776 по 1153 километры", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".