open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 18:57
190
Сегодня, 18:57
190
Фото: pixabay.com

Трассу перекрыли в Актюбинской области

Из-за дождя и гололёда ограничено движение по трассе в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"С 19:00 (по времени Астаны) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на дороге республиканского значения М-32 "Самара-Шымкент" - участок "Актобе - Хромтау - Карабутак - Иргиз" с 776 по 1153 километры", - сообщили в компании "КазАвтоЖол".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#непогода #трасса #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:57
190
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх