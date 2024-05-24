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Трассу на въезде в Атырау закрыли из-за паводковых вод

Сегодня, 14:46
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оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 14:46
Сегодня, 14:46
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Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

В связи с усилением напора паводковых вод, на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе "Атырау – Индер" для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В качестве альтернативного маршрута для поездки из г. Уральск, Индерского, Махамбетского районов в г. Атырау можно воспользоваться дорогой "Махамбет - село Хамит Ергалиев (Исатайский район) – трассы "Атырау - Астрахань".

Напоминаем, что трасса "Атырау - Уральск" закрыта на 71 километре и в районе села Сарайшык.

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