Трассу на въезде в Атырау закрыли из-за паводковых вод
Сегодня, 14:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
129Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
В связи с усилением напора паводковых вод, на въезде в город Атырау приостановлено транспортное сообщение на трассе "Атырау – Индер" для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В качестве альтернативного маршрута для поездки из г. Уральск, Индерского, Махамбетского районов в г. Атырау можно воспользоваться дорогой "Махамбет - село Хамит Ергалиев (Исатайский район) – трассы "Атырау - Астрахань".
Напоминаем, что трасса "Атырау - Уральск" закрыта на 71 километре и в районе села Сарайшык.
Самое читаемое
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
- Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры
- Казахстанку выдворили из Кыргызстана, её детей могут отправить в детдом
- Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область
- В аэропортах Турции будут досматривать всех пассажиров