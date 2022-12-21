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Иллюстративное фото Вчера, 17:15
207
Вчера, 17:15
207
Фото: Иллюстративное фото

Трассу Караганда — Балхаш закрыли из-за непогоды

О закрытии движения по республиканской трассе сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) с 17:00 закрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги Екатеринбург — Алматы" с 1805 по 1854 километры (от Караганды до Балхаша)", — говорится в сообщении.

В Карагандинской области объявлено штормовое предупреждение. 22 декабря на севере и востоке региона ожидается низовая метель, ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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#непогода #трасса #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Вчера, 17:15
207
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