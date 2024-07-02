Трассу "Атырау – Уральск" закроют на ремонт

С 3 июля трассу "Атырау – Уральск" закроют для проезда автомобилей. Об этом сообщили в Управлении пассажирского транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ремонтными работами с 8:00 3 июля будет перекрыт участок с 5 по 67 километры трассы республиканского значения "Атырау-Уральск" от Атырау до села Махамбет. Работы завершатся 8 июля включительно", - говорится в сообщении.

Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой "Атырау - Индер".

Для большегрузных машин открыта дорога по направлению "Махамбет - Х.Ергалиев - Тандай".