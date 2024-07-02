  • 2 Июля, 18:37
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Трассу "Атырау – Уральск" закроют на ремонт

Сегодня, 18:10
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оперативный штаб по ЧС Атырауской области Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

С 3 июля трассу "Атырау – Уральск" закроют для проезда автомобилей. Об этом сообщили в Управлении пассажирского транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ремонтными работами с 8:00 3 июля будет перекрыт участок с 5 по 67 километры трассы республиканского значения "Атырау-Уральск" от Атырау до села Махамбет. Работы завершатся 8 июля включительно", - говорится в сообщении. 

Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой "Атырау - Индер". 

Для большегрузных машин открыта дорога по направлению "Махамбет - Х.Ергалиев - Тандай".

 

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