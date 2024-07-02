Трассу "Атырау – Уральск" закроют на ремонт
Сегодня, 18:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
85Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
С 3 июля трассу "Атырау – Уральск" закроют для проезда автомобилей. Об этом сообщили в Управлении пассажирского транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ремонтными работами с 8:00 3 июля будет перекрыт участок с 5 по 67 километры трассы республиканского значения "Атырау-Уральск" от Атырау до села Махамбет. Работы завершатся 8 июля включительно", - говорится в сообщении.
Легковые автомобили, следующие в Уральск, смогут воспользоваться дорогой "Атырау - Индер".
Для большегрузных машин открыта дорога по направлению "Махамбет - Х.Ергалиев - Тандай".
Самое читаемое
- Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге