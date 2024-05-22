Трассу Атырау-Индер вновь перекроют из-за паводка

Проезд по трассе "Атырау-Индер" перекроют с 21:00. Об этом сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Ранее на трассе были проложены шесть водопропускных труб. Дополнительно планируется проложить ещё шесть труб. Ожидается, что работы по установке трубопровода будут длиться около 24-30 часов", - сообщили в штабе.

В работах задействованы 30 человек и 50 единиц техники.

Для водителей авто открыта альтернативная дорога по направлению "Атырау - Хамит Ергалиев - Махамбет".