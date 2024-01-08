Трассу Астана-Коргалжын открыли для транспорта

Закрытую ранее из-за непогоды трассу Астана-Коргалжын решили открыть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный депортамент по чрезвычайным ситуациям.

"С 13:20 часов в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Коргалжын" с 19 до 124 километра для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.