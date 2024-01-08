  • 8 Января, 14:49
  • BAIGENEWS

Трассу Астана-Коргалжын открыли для транспорта

Сегодня, 13:39
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Трассу Астана-Коргалжын открыли для транспорта Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
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Закрытую ранее из-за непогоды трассу Астана-Коргалжын решили открыть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный депортамент по чрезвычайным ситуациям.

"С 13:20 часов в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодороге республиканского значения "Астана-Коргалжын" с 19 до 124 километра для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее трассы закрыли в пяти областях.

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