Трасса Костанай-Аулиеколь открыта в связи с улучшением видимости

Фото: qaj_qostanay

На автомобильной дороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган", которая днем была закрыта в связи с лесными пожарами в Аулиекольском районе Костанайской области, вновь восстановлено движение, передаёт BaigeNews.kz.

"3 сентября в связи с улучшением видимости в Костанайской области принято решение об открытии участка автомобильной дороги республиканского значения "Костанай-Аулиеколь-Сурган" в промежутке 8-108 км (участок города Тобыл-поселка Аулиеколь)", - сообщается на странице Instagram филиала АО "КазАвтоЖол".

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Костанайской области в связи с лесными пожарами и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "QazAvtoJol" Qostanai filialy (@qaj_qostanay)

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

По информации МЧС РК, в Костанайскую область стягивают пожарных из соседних регионов.

Эвакуированных людей разместили в школе поселка Аулиеколь, общежитии и спорткомплексе райцентра. Их обеспечили горячим питанием. Работают медики, психологи.

В поселке частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га.

Население может обратиться по номерам горячей линии: 8 7172 53 32 84 и 8 7142 50 36 24, а также 101 и 112.