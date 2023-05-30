Транссексуала из Казахстана задержали в Москве за хулиганство

Фото: Telegram / Mash

Транссексуала из Казахстана задержали в Москве дебош в баре "Молодёжь" во время празднования своего дня рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mash.

"Перед вами человек, которого ранее звали Илья Науменко. В какой-то момент в голове случился "бздыщ" — и мужчина превратился в Фемину Элис. Позже переехал_о в столицу РФ и устроил_ось в строительное бюро", - пишет Mash.

На днях Элис приехал в местный бар "Молодёжь" по улице Менделеевская, чтобы отметить день рождения. Он перебрал с алкоголем и стал хулиганить. На место приехал наряд полиции, скрутил 45-летнего мужчину и увёз в отделение.

Казахстанцу грозит несколько штрафов и арест сразу нескольким статьям "Мелкое хулиганство" , "Неповиновение сотрудникам полиции" и "Дискредитация ВС РФ".