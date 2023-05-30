- Транссексуала из Казахстана задержали в Москве за хулиганство 02:09 235
- Пенсионерку с инвалидностью удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню в Алматы 01:22 311
- 1100 долларов США украла у девушки соседка по комнате в общежитии Астаны 00:36 342
- Трёхлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Шымкенте 29.05.2023 379
- Более 27 тысяч фейковых LEGO задержали на границе Казахстана с Россией 29.05.2023 572
- Путинцева сделала камбэк и вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 29.05.2023 550
- Релокация: какие иностранные компании уже переехали в Казахстан 29.05.2023 379
- Трёх туристов спасли в горах Алматы 29.05.2023 418
- Почти 150 млн тенге выманил помогайка у астанчан 29.05.2023 475
- Возле каждого аэропорта в Казахстане есть несогласованные объекты – депутаты 29.05.2023 676
- Чемпионат мира по рукопашному бою пройдёт в Астане 29.05.2023 549
- Развращение малолетних: подозреваемого задержали в Жанаозене 29.05.2023 661
- Каково это - быть приёмным родителем. Рассказ из первых уст и советы психолога 29.05.2023 428
- Казахстан возглавил рейтинг Международной ассоциации бокса 29.05.2023 829
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 448
- Возможна провокация - МИД о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 29.05.2023 720
- Состояние за счёт ресурсов Казахстана - в Европарламенте рассказали о возврате активов 29.05.2023 629
- Пенсионеры по выслуге лет накопили более 120 млрд тенге: с 1 июля они могут снять все свои сбережения 29.05.2023 517
- Турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны 29.05.2023 1612
- Арестован таксист, пристававший к иностранцам в аэропорту Алматы 29.05.2023 534
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 597
- Стало известно, когда вступит в силу безвиз Казахстана с Китаем 29.05.2023 574
- Токаев пригласил Эрдогана принять участие в саммите ОТГ 29.05.2023 528
- Air Astana не соответствует статусу национального перевозчика – депутаты 29.05.2023 665
- Отца подозревают в насилии над дочерями в Алматинской области 29.05.2023 505
- 33 коровы: кражу скота на 13 млн тенге раскрыли полицейские ВКО 29.05.2023 575
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 690
- Прогулка по кладбищам, дегустация сыра и велопрогулки: новые тренды туризма в Алматы 29.05.2023 641
- Как в Казахстане борются с подростковой преступностью 29.05.2023 481
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 4114
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 486
- Готов ли Казахстан к серьезным природным и техногенным катаклизмам? 29.05.2023 506
- Курс турецкой лиры упал после победы Эрдогана на выборах 29.05.2023 661
- Назарбаев Университет: статус, название, финансирование 29.05.2023 1918
- Жаловаться на побочку от медпрепаратов теперь можно через мобильное приложение 29.05.2023 475
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 533
- Нужно перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией - Токаев 29.05.2023 524
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 522
- "Она как будто в другом мире": в чем причины послеродового психоза 29.05.2023 790
- "Я оценил его шутку" — Токаев о предложении Лукашенко вступить в союзное государство 29.05.2023 1033
- В ЕАЭС надо заниматься вопросами экономической интеграции, потом всё остальное - Токаев 29.05.2023 489
- Токаева проинформировали о ходе весенне-посевной кампании в СКО 29.05.2023 705
- Столичный протест: Астанчане вновь вышли на улицу из-за отсутствия воды 29.05.2023 1279
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1184
- Выпускные вечера запретили проводить в кафе и ресторанах - Минпросвещения 29.05.2023 931
- Назарбаев Университету передадут имущество Минздрава на 516 млн тенге 29.05.2023 589
- "Играл у канистры с бензином и поджёг себя" - трёхлетний ребёнок попал в реанимацию 29.05.2023 581
- За 44 млн тенге продадут карандаш Адольфа Гитлера на аукционе 29.05.2023 491
- Студентам казахстанских вузов повысят стипендии 29.05.2023 514
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1047
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область 29.05.2023 738
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1329
- Почему поезд "Тальго" регулярно опаздывает 29.05.2023 1808
- Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля 29.05.2023 1260
- Более 15 млн операций в день проводят клиенты казахстанских банков 29.05.2023 789
- Книгу о подвигах казахстанских ученых во время пандемии презентовали в Казахстане 29.05.2023 643
- Предложения из КХЛ и шансы на НХЛ: итоги чемпионата мира по хоккею для Казахстана 29.05.2023 752
- Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университет 29.05.2023 786
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 651
- Вынужденную посадку совершил борт FlyArystan 29.05.2023 775
- Привлечение инвестиций в регионы: Улытау, Абай и Жамбылская области находятся на последних местах 29.05.2023 894
- Дефолт США отменяется: потолок госдолга будет повышен 29.05.2023 608
- Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга 29.05.2023 765
- Токаев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции 29.05.2023 704
- Какие соцвыплаты повысят с 1 июля в Казахстане 29.05.2023 681
- Канада выиграла чемпионат мира-2023 29.05.2023 884
- Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото 29.05.2023 833
- Чиновник осушил водоём из-за упавшего туда смартфона 29.05.2023 864
- Гала-концерт с участием казахстанских звёзд прошёл в Актобе 29.05.2023 958
- Гонщик "Астаны" завершил карьеру победой на заключительном этапе "Джиро д’Италия" 29.05.2023 765
- Полковник с семьёй погибли при пожаре в Караганде: уголовное дело закрыто 29.05.2023 3198
- Эрдоган благодарит избирателей за возможность руководить Турцией ещё пять лет 29.05.2023 643
- Cистемы образования оказались не готовы к ChatGPT — ЮНЕСКО 29.05.2023 1129
- Гонки без правил устроили в Астане 28.05.2023 978
- Места тушения лесного пожара в области Абай посетила министр экологии 28.05.2023 746
- Памятник Абаю в Париже стал местом встреч этнических казахов 28.05.2023 745
- В Турции стали известны первые предварительные итоги второго тура голосования 28.05.2023 954
- "Какая боль"... Неожиданно завершился матч "Астана — Атырау" в КПЛ 28.05.2023 1275
- На Netflix подали в суд за цвет кожи главной героини фильма о Клеопатре 28.05.2023 1361
- Пожар на территории "Казахфильма" потушили в Алматы 28.05.2023 1044
- LOADING...
Транссексуала из Казахстана задержали в Москве за хулиганство
Транссексуала из Казахстана задержали в Москве дебош в баре "Молодёжь" во время празднования своего дня рождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mash.
"Перед вами человек, которого ранее звали Илья Науменко. В какой-то момент в голове случился "бздыщ" — и мужчина превратился в Фемину Элис. Позже переехал_о в столицу РФ и устроил_ось в строительное бюро", - пишет Mash.
На днях Элис приехал в местный бар "Молодёжь" по улице Менделеевская, чтобы отметить день рождения. Он перебрал с алкоголем и стал хулиганить. На место приехал наряд полиции, скрутил 45-летнего мужчину и увёз в отделение.
Казахстанцу грозит несколько штрафов и арест сразу нескольким статьям "Мелкое хулиганство" , "Неповиновение сотрудникам полиции" и "Дискредитация ВС РФ".
-
Trend news
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 688
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 4112
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 531
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 521
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1182
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1043
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1327
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1443
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 35790
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 4366
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1370
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1274
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10023
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1332
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1265
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1253
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 987
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1965
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1103
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2326
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1006
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1338
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1137
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1368
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16161
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1735
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1277
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4171
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2018
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2770
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3600
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6304
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2178
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1837
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5048
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3439
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4034
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2579
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2499
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2039
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2003
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2063
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1841
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7215
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2107
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2080
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10844
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2498
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2244
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9940
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2681
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2267
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2211
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2191
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3425
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2366
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2944
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2583
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3039
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2703
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2706
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3071
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2565
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2252
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6639
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2539
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3126
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2703
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 3071
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 3071
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2741
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3573
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10533
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4387
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3965
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 3017
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 3218
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4969
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3333
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3277
-
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 443
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 594
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 484
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 651
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 880
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1177
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1178
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1499
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1132
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1197
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1265
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1794
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1604
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1560
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1250
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2106
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1634
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1919
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2321
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2134
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1857
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2238
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1877
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2036
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2055
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2272
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2488
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2056
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2255
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2085
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2084
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2039
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2352
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2388
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2207
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2497
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2471
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2370
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4421
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3107
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3136
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3382
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3369
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3158
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3083
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4304
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3074
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3297
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3632
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3506
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3591
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3237
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3790
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3384
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3744
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3396
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3527
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5205
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3811
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3960
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4199
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4513
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4541
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5194
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5696
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4949
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5180
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5173
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5530
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5405
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5299
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5461
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5732
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5624
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7199
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6400
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6642
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6708
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7408
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6478