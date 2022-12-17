Транспортный затор образовался при выезде из Кыргызстана в Казахстан

Фото: kabar.kg

Перед пунктом пропуска "Чон-Капка-автодорожный", на выезде из Кыргызстана в Казахстан, наблюдается скопление автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Кабар".

В очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств. Также зафиксировано скопление автотранспорта перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный".

В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 грузовых транспортных средств.

"Скопление машин связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов. Кроме того, некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым создавая пробки перед въездом на КПП", - рассказали в Погранслужбе ГКНБ КР.

В этом направлении Пограничная служба проводит соответствующую работу.

Отмечено, что скопление транспортных средств носит цикличный характер.