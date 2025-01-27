В 2024 году общий охват строительства, реконструкции и ремонта составил 12 тыс км дорог. Это абсолютно рекордный показатель для отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта. В период дорожно-строительного сезона на проектах по реконструкции и ремонту автомобильных дорог республиканского значения было задействовано более 25 тысяч человек и 10 тыс спецтехники.



Завершены работы на 7 тыс км дорог. В частности, на участках Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань. Реализация проектов позволила обеспечить безопасный проезд автотранспорта, значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность дорог, улучшить транспортное сообщение между регионами страны.



"Местными исполнительными органами введено в эксплуатацию более 3,6 тыс км дорог. Наибольший объем ремонтных работ выполнен в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. В Костанайской области завершены работы на 655 км дорог, в Северо-Казахстанской – на 611 км, в Восточно-Казахстанской – на 305 км, в Актюбинской – на 301 км и в Павлодарской – на 272 км.

В дорожно-строительном сезоне приняли участие более 200 отечественных компаний.Использование дорожно-строительных материалов казахстанского производства составило порядка 96%. Благодаря проведённым работам, доля местных дорог в нормативном состоянии увеличилась и в среднем по республике достигла 89%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составил 68%", - говорится в сообщении.



Завершено строительство трёх крупных инфраструктурных проектов: мост через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, самогодлинного в Центральной Азии; двухпутного тоннеля на перевале Шакпакбаба в Туркестанской области; автодорожного путепровода над железной дорогой на станции Шамалган в Алматинской области.



К слову, каждый из объектов является уникальным. Мост через Бухтарминское водохранилище длиной 1316 метров соединяет семь районов Восточно-Казахстанской области, расстояние сокращено на 500 км. Среднее время прохождения по мосту составляет до 4-х минут.



Двухпутный тоннель длиной 840 метров на перевале Шакпак баба в Туркестанской областизначительно улучшил транспортную доступность и безопасность, обеспечил бесперебойное движение автотранспорта независимо от суровых погодных условий. Проект стал важным элементом для улучшения транспортной магистрали по международному маршруту "Западная Европа – Западный Китай".



Новая эстакада протяженностью 6 км на станции Шамалган в Алматинской областипозволяет автомобилистам безопасно преодолеватьжелезнодорожные пути.



По итогам дорожно-строительного сезона в 2024 году открыто движение до туристических мест Балхаш, Алаколь, Бокей-Орда, Алтай, Баянаульский национальный парк и др.



В процессе реализации три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью 1100 километров: "Достык – Мойынты", Алматинская обводная железная дорога и "Дарбаза – Мактаарал". Завершение проектов обеспечит и расширит бесперебойный экспорт казахстанской продукции и увеличит транзитный потенциал страны в целом.

В 2025 году завершится строительство вторых путей между станциями Достык и Мойынты, за счет чего пропускная способность участка возрастет в 5 раз, завершится строительство Алматинской обводной железной дороги, что значительно уменьшит нагрузку на железные дороги региона и города Алматы. Планируемое завершение проекта "Дарбаза – Мактаарал" откроет новый этап интеграции юга Казахстана в международные транзитные пути.



В 2024 году отремонтировано 1400 км железнодорожных путей, закуплено 143 вагона.

На сегодняшний день в рамках строительства данных железнодорожных проектов создано порядка 2,7 тыс. рабочих мест и задействовано свыше 1,4 тыс единиц техники. Строительство и реконструкция железнодорожной сети придаст мощный импульс развитию экономики страны.

Поэтапная реализация новых дорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс кмсостоит из 3,7 тыс км — I категории и 1 тыс км — II категории. В числе значимых проектов 2025 года, ключевыми являются: "Актобе – Улгайсын" (234 км); "Караганда – Жезказган" (572 км); "Обход г. Сарыагаш" (102 км); "Обход г. Кызылорда" (20 км); "Атырау – Доссор" (86 км); "Обход г. Рудный" (16,9 км); "Жанаозен – Кендерли" (156 км); "Обход г. Петропавловск" (8 км).

Реализация инфраструктурных инициатив позволит задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий.

В 2025 году в рамках строительства новых дорог будут созданы 31 тыс рабочих мест и привлечены дополнительные инвестиции.



Увеличение полос движения на дорогах позволит предупредить и сократить дорожно-транспортные происшествия.

Строительство и реконструкция железных и автомобильных дорог существенно улучшит деловую активность, создаст необходимые условия жизни для граждан страны, обеспечив доступ кмедицинским и образовательным учреждениям, продовольственным точкам, культурным центрам и др.