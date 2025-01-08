Стало известно, что налог на автотранспорт полностью отменили в Кыргызстане. Об этом сообщил президент республики Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.

Жапаров подписал указ, касающийся налогов. Согласно документу, президент поручил полностью отменить налог на автотранспорт.

"Это решение связано с тем, что вступили в силу изменения в закон "О Дорожном фонде", предусматривающие сбор одного сома с каждого литра топлива. С транспортных средств налог больше не взимается, вместо этого с 1 января с каждого литра бензина или дизельного топлива, заправленного в автомобиль, взимается один сом (6,11 тенге)", - написал Жапаров в Facebook.

Также он поручил освободить от налога (амнистия) граждан, которые не платили налог на автотранспорт до 1 января 2025 года.

"Оказалось, что таких неплательщиков довольно много. Несмотря на большие трудности для государства, мы приняли это решение", - добавил Садыр Жапаров.

Напомним, в Казахстане новый Налоговый кодекс предлагают принять до июля 2025 года.