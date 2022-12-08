Транспортный коллапс в Семее: мёрзнет солярка, увольняются водители

Фото: Альбина Халел

Из-за морозов общественный транспорт Семея "ушёл в спячку", семейчане вынуждены подолгу ждать автобусы в стужу на остановке. Сфера пассажирских перевозок всегда была и остаётся неизлечимой головной болью города, а в морозы и вовсе испытывает свои ресурсы и терпение семейчан. В последние дни жалобы участились. В связи с этим автоперевозчики лично встретились со своими пассажирами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Две недели в Семее держатся суровые морозы. В конце ноября и в первых числах декабря термометр, как приговор, выдавал минус 37-38 градусов. Сейчас теплее – по утрам минус 30. Школьникам первой смены на протяжении всего времени отменяют занятия, вторая смена посещает школу в усечённом составе – только средние и старшие классы. Но и выпускников родители зачастую не отпускают в школу, так как общественный транспорт – редкая радость на городских дорогах.

По словам владельцев автопарков, главная причина снижения подвижного состава - нехватка водителей и замерзание солярки.

"Зимняя солярка стоит 600 тенге за литр. При этом производители и поставщики не гарантируют, что она будет работать при температуре ниже 20 градусов, эффекта не будет. На зимней солярке общественный транспорт никогда не работал, только на летней, и всегда так было. Мы стараемся использовать присадки, гели, которые помогают разжижать летнее дизтопливо. А без них солярку можно лопатой грузить", - пояснил одну из причин сбоя работы общественного транспорта юрист ТОО "Авто Транс Семей" Николай Чнегов.

Пассажирские перевозки в Семее осуществляют три предприятия – "Таксомотрный парк", "Семавтопарк" и "Авто Транс Семей", которые обслуживают 41 маршрут. Плановое количество автобусов - 331 единица. Это в среднем 8 автобусов на один маршрут.

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Но в будние дни на линии выходит всего 50% общественного транспорта. И это утренний максимум. К обеду из-за поломок и замёрзшей солярки часть из них встаёт на ремонт, а вечером городские маршруты обслуживают самые закалённые и отчаянные - всего 20-30% от имеющегося транспорта. И они – на вес золота. В текущем году нехватку водителей в автопарках ощутили все семейчане.

"Главная проблема - дефицит водительского состава. Текучка кадров большая, на 5 пришедших - 4 уволившихся. Несмотря на то, что в последние три года зарплата водителей существенно возросла, всё равно в данный момент дефицит сохраняется. Люди физически устают, но мы не можем создать двухсменный режим работы, нет водителей категории "Д". По статистике водителей с категорией "Д" в нашем городе много, и мы фактически могли бы не меньше 200 водителей принять на работу. Но этих людей нет", - пояснил Николай Чнегов.

Его коллега из "Таксомоторного парка" добавил, что кроме шоферов предприятию требуются слесари.

"Ежедневно 70-80 единиц техники нашего автопарка обслуживает 13 маршрутов. Не хватает водителей и слесарей по ремонту автобусов. Постоянно размещаем объявления", - рассказал заместитель директора ТОО "Таксомоторный парк" Кабдулла Бейбит и добавил, что, несмотря на нехватку кадров в следующем году парк планирует закупить до 60 новых автобусов. Кто будет ими управлять, перевозчик не уточнил.

Средняя зарплата водителя автобуса большого класса в Семее – около 300 тысяч тенге в месяц. Ставка – в среднем 1100 тенге в час. Что именно пугает обладателей категории "Д" в автопарках – статус водителя общественного транспорта или зарплата, перевозчики не знают. Собравшиеся на встрече горожане считают, что причина низкой заинтересованности – трудовые условия. Штрафы и взыскания, которые каждый день "льются" на водителей как из рога изобилия за многочисленные нарушения, сокращают их доходы и нервные клетки.

Кроме долгого "морозного" ожидания на остановках жители Семея пожаловались на низкую культуру обслуживания. Хотя, в последнее время стало заметно, что пассажиры закрывают глаза на многие нарушения – курение водителей в салоне, использование телефонов во время управления, не объявление остановок, из-за чего многие горожане проезжают свои локации. Из-за стужи стёкла автобусов покрываются изморозью и превращают салоны в коробки без возможности обозрения.

"Знаю массу людей, которые не звонят в ваш колл-центр и не жалуются на водителей. И знаете почему? Потому что каждая такая жалоба вызывает штрафные санкции, которые накладываются на водителей. Что получается? Недовольные своей зарплатой шофёры уходят. Водителей ещё меньше, автобусов, соответственно, тоже меньше. Жалобы бьют конкретно по людям", - озвучила одну из причин участница встречи, журналист Милана Гузеева

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Представитель акимата ответил, что данная ситуация - это палка о двух концах. Тем не менее исполнительная власть обязана реагировать и отправлять жалобы горожан автопаркам.

"Мы отреагируем, вы скажете, что страдают водители, что их наказывают. Не отреагируем – вы скажете, акимат не работает. Насильно мил не будешь. В любом случае мы стараемся проводить работу, чтобы обеспечить качественное оказание услуг. Но со своей стороны в рамках принятых обязательств мы направляем соответствующие уведомления автопаркам, ими данные замечания принимаются", - пояснил заместитель руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автодорог г. Семей" Нурлан Омаров.

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Как будет решена проблема с нехваткой автобусов, и когда семейчане увидят результат, на встрече не рассказали. Но перевозчики пообещали, что скоро ситуация с общественным транспортом стабилизируется. Нужно только переждать морозы.