Транспортные полицейские выявили более 80 тысяч правонарушителей в Казахстане

В Казахстане с начала этого года транспортные полицейские выявили свыше 80 тысяч правонарушителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

"Как известно, Министерством внутренних дел усилены меры по обеспечению правопорядка и неотвратимости наказания за любые нарушения закона. Наша задача — эффективно организовать работу по обеспечению безопасности каждого человека, защиты его прав и свобод, способствовать укреплению правопорядка в обществе", - отметил и.о. начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

По его словам, за 11 месяцев текущего года за совершение различных административных правонарушений на объектах авиа- и железнодорожного транспорта страны к ответственности привлечены 80 813 правонарушителей. В том числе за загрязнение мест общего пользования 7 565, за распитие алкогольных напитков в общественных местах 6 360, за торговлю в неустановленных местах 2 374, за нарушение запрета курения 2 234, за мелкое хулиганство 677, за нарушение правил поведения на воздушном судне 83 лиц и т.д.

Айтуганов также сообщил, что по прилёте авиарейса сообщением "Москва-Алматы" транспортными полицейскими в аэропорту была выявлена и задержана 30-летняя россиянка. В ходе проверки установлено, что пассажирка во время полёта вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью, на замечания не реагировала и не выполняла требования экипажа самолёта.

"Женщина привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также за нарушение правил поведения на воздушном судне и оштрафована на 25 МРП (92 300 тенге)", - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что сотрудниками ДП на транспорте на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по принципу "нулевой терпимости" к любым правонарушениям

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