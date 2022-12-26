Транспортные карты подорожают в Астане

Фото: cts.gov.kz

С 3 января в Астане изменится стоимость транспортных карт Transcard, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию CTS.

"Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт составит 1 000 тенге, перевыпуска - 2 000 тенге. Стоимость неперсонализированных транспортных карт - 1 000 тенге. Причина повышения стоимости обусловлена значительным увеличением закупочной стоимости транспортных карт", - сообщили в компании, напомнив, что в этом году проведена модернизация оборудования специализированной кассы по печати транспортных карт.

Проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних жителей столицы с марта 2020 года бесплатный. При этом при поездках необходимо валидировать транспортную карту - это позволяет видеть пассажиропоток и определять приоритетные направления.