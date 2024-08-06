Транспортные карты отменят для школьников и льготников в Астане
Сегодня, 05:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:35Сегодня, 05:35
118Фото: CTS
В Астане планируется внедрение виртуальных проездных карт для школьников и льготников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СTS.
При проезде в автобусе валидацию можно будет осуществить с помощью сканирования QR-кодов, прикладыванием телефона к валидатору и другими удобными способами. Таким образом не нужно будет носить с собой транспортные карты.
Выпуск и оформление виртуальной карты будет осуществляться онлайн, пользователям не нужно посещать специализированную кассу для её оформления.
Более подробная информация о порядке оформления и использования виртуальных карт, а также о сроках запуска проекта будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте CTS и в социальных сетях компании.
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы
- Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
- Новак Джокович впервые завоевал золотую медаль Олимпиады