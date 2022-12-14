Транспортная полиция переходит на усиленный вариант несения службы в РК

Фото: polisia.kz

В период празднования Дня Независимости РК и Нового года с 15 по 18 декабря, а также с 31 декабря по 3 января личный состав департамента полиции на транспорте будет переведён на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил начальник ДП на транспорте Бакитжан Малыбаев, это связано с многократно увеличивающимся пассажиропотоком в праздничные дни.

"Для поддержания общественного правопорядка задействованы все силы и средства департамента. На железнодорожных вокзалах и аэропортах страны, а также в пассажирских поездах наряды полиции будут удвоены. На объектах транспорта будут задействованы сотрудники Кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования", – сказал Малыбаев.

По его словам, при дежурных частях департамента и его линейных подразделений созданы усиленные следственно-оперативные группы по оперативному реагированию на совершаемые преступления.

Глава транспортной полиции обратился к пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к усилению безопасности, а также напомнил гражданам о необходимости быть внимательными и следить за сохранностью личного имущества.