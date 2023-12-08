Транспорт, логистику и торговлю обсудил Токаев с главой правительства Армении по телефону

Состоялся телефонный разговор Главы государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау – Ереван – Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.

Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.