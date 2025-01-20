Транснациональную ОПГ с кураторами из Франции задержали в Жетісу
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В Жетісу сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества — мефедрон.
"Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.
В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.
"Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности", — отметил Куандык Альжанов.
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