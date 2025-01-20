В Жетісу сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества — мефедрон.

"Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", — сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.

В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.