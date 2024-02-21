Транснациональная группировка занималась производством "синтетики" в Акмолинской области

Министерство внутренних дел РК ликвидировало канал производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, они возбудили уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе в отношении троих иностранцев.

Преступники незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау. Там их, к слову, и задержали. При обыске стражи порядка изъяли более 12 килограммов мефедрона и 17 килограммов прекурсоров.