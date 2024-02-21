Транснациональная группировка занималась производством "синтетики" в Акмолинской области
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Министерство внутренних дел РК ликвидировало канал производства и распространения синтетических наркотиков транснациональной организованной преступной группой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, они возбудили уголовные дела за создание, руководство и участие в транснациональной организованной группе в отношении троих иностранцев.
Преступники незаконно изготавливали и хранили аналоги психотропных веществ в приобретенном организатором частном доме на окраине Ерейментау. Там их, к слову, и задержали. При обыске стражи порядка изъяли более 12 килограммов мефедрона и 17 килограммов прекурсоров.
"Между членами группы четко были распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. В нарколаборатории были установлены современные системы охлаждения, вентиляции, а также оборудование для производства "синтетики". Наркотики изготавливались в условиях строгой конспирации. Участники вводили в заблуждение соседей, практиковали выход из дома только при крайней необходимости. По периметру участка дома были установлены камеры видеонаблюдения с выводом на Wi-Fi организатора. Кроме того, был приобретен гараж для хранения сырья и готовых наркотиков, а также автомобиль. Все приобретенное имущество было оплачено по "серым" схемам и не было зарегистрировано на покупателя-иностранца", – рассказал начальник Департамента имиджевой работы и внутренних коммуникаций МВД Шынгыс Алекешев.
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