Трансляцию каналов временно приостановят в Казахстане
Сегодня, 16:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
110Фото: kaztkd.kz
АО "Казтелерадио" уведомляет о проведении планово-профилактических работ, которые гарантируют бесперебойную работу телерадиовещания в будущем, передаёт BaigeNews.kz. Эти работы будут проводиться 5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 и затронут технические средства спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В это время будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.
Эти профилактические работы направлены на поддержание высоких стандартов качества и надежности связи, и компания просит зрителей и слушателей отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже