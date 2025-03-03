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Трансляцию каналов временно приостановят в Казахстане

Сегодня, 16:05
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kaztkd.kz Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: kaztkd.kz

АО "Казтелерадио" уведомляет о проведении планово-профилактических работ, которые гарантируют бесперебойную работу телерадиовещания в будущем, передаёт BaigeNews.kz. Эти работы будут проводиться 5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 и затронут технические средства спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В это время будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Эти профилактические работы направлены на поддержание высоких стандартов качества и надежности связи, и компания просит зрителей и слушателей отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

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