АО "Казтелерадио" уведомляет о проведении планово-профилактических работ, которые гарантируют бесперебойную работу телерадиовещания в будущем, передаёт BaigeNews.kz. Эти работы будут проводиться 5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 и затронут технические средства спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В это время будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Эти профилактические работы направлены на поддержание высоких стандартов качества и надежности связи, и компания просит зрителей и слушателей отнестись с пониманием к возможным неудобствам.