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Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00

Сегодня, 09:09
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: akorda.kz
Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прямая трансляция выступления Главы государства начнётся в 11:00 на республиканских телеканалах.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

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