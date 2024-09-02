Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00

Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Прямая трансляция выступления Главы государства начнётся в 11:00 на республиканских телеканалах.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.