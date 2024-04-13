Трансляции заседаний суда над Бишимбаевым уже посмотрели более 1,5 млн человек

В Верховном Суде РК проанализировали, сколько зрителей и в каких странах мира смотрят онлайн-трансляции судебных заседаний в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Заведующая Отделом коммуникаций Верховного Суда РК Перизат Садуакас рассказала, что в кратчайшие сроки была организована необходимая материально-техническая база для трансляции, обеспечен беспрепятственный доступ СМИ в зал судебного заседания.

"С 27 марта по 9 заседаниям суда проведено 17 прямых трансляций. В целом, ретрансляция прямого вещания и участие представителей СМИ никак не ограничивалось. В настоящее время, на официальных аккаунтах интернет-ресурса "TengriNews", транслирующий заседание суда в соцсетях количество просмотров суммарно превысило 20 млн На наших аккаунтах в YouTube - 1,5 млн просмотров суммарно. Полагаю, это является показателем высокого интереса общества к данному резонансному делу. География охвата трансляции расширяется. Наши эфиры смотрят жители таких стран, как США, Германия, Великобритания, ОАЭ, Турция, Южная Корея, Россия, Грузия, Молдова, Белорусь, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и других", — отметила Перизат Садуакас.

По её словам, в Верховный Суд поступают предложения от зарубежных СМИ о ретрансляции этого судебного заседания в своих странах. В настоящее время данный вопрос рассматривается.

"Зафиксирован рекордный показатель единовременных подключений к эфиру равный 250 тысячам. 58% аудитории составляют зрители в возрасте от 25 до 44 лет. Кроме того, согласно данным анализа 75% аудитории — женщины. Надеемся, что данная онлайн-трансляция даст положительный эффект в вопросах формирования правовой культуры в обществе, повышению правовой грамотности", — заключила Перизат Садуакас.

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева — Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).