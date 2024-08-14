Трансгендер впервые в истории выступит на Паралимпиаде в Париже
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Итальянская бегунья Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр, передаёт BaigeNews со ссылкой на aftershock.news.
50-летняя спортсменка вошла в состав сборной Италии на Паралимпиаду в Париже, она выступит на дистанциях 200 и 400 м.
Петрилло, выступающая в категории спортсменов с проблемами со зрением, совершила переход в 2019 году. В прошлом году она завоевала бронзовые медали в обоих видах на чемпионате мира. До перехода Петрилло выиграл 11 национальных титулов в мужской категории.
Итальянка заявила Би-би-си, что ее участие в Играх станет "важным символом инклюзивности".
Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что хотя Петрилло будут рады в Париже в соответствии с текущей политикой Всемирной федерации паралимпийской легкой атлетики (World Para Athletics), но он хочет, чтобы спортивный мир выработал единую позицию в отношении трансгендеров.
Дело в том, что в различных международных федерациях свои правила в этом отношении. Так, правила World Para Athletics и Всемирной федерации легкой атлетики (World Athletics) существенно различаются. World Athletics запретила трансгендерам участвовать в соревнованиях в женской категории на международном уровне.
Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард в 2021 году в Токио стала первой спортсменкой-трансгендером в истории Олимпийских игр. Она не смогла взять начальный вес и закончила выступления с нулем.
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