Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан

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Скандальный блогер Хилми Форкс приехал погостить в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Besh.

"Казахстан семимильными шагами идет по пути гей-френдли страны. Недавно к нам перебрался жить гей-фрик Игорь Синяк, который активно рекламирует местных транссексуалов. Теперь в Казахстан прилетел Хилми", - говорится в сообщении.

К слову, трансгендер снимает на видео свои половые акты, распространяет порнографию. В России им уже занимается Лига безопасного интернета, которая обратилась в Генпрокуратуру и МВД России в связи с пропагандой ЛГБТ и смены пола, а также распространением порнографии этим блогером.