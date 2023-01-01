"Трамвай безопасности" запустили в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

Необычный подарок сделали спасатели жителям Павлодара. Теперь по городу будет курсировать "трамвай безопасности", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, пассажиры стилизованного вагона смогут в нм олучить информацию о мерах безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Акцию запустили ДЧС Павлодарской области совместно с городским трамвайным управлением.

"Этот трамвай осуществляет перевозку жителей города по разным маршрутам, охватывая большую часть населения. Пассажиров необычного трамвая, информируют о мерах безопасности в различных чрезвычайных ситуациях, о принимаемых мерах по профилактике и обучению правилам поведения при ЧС, раздают памятки с буклетами и памятками, в которых указан алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Напомним, президент страны Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки в регион в октябре прошлого года поручил развивать трамвайную систему в Павлодаре.