Администрация Дональда Трампа уволила сразу нескольких генеральных инспекторов, наблюдавших за работой государственных органов США. Часть членов Конгресса обвинила президента в нарушении закона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Увольнения начались накануне вечером. Точное число уволенных неизвестно. Источники утверждают, что их - "около 17".

Сам Трамп подтвердил эти данные.

"Это обычное дело", - сказал республиканец, пообещав назначить "хороших людей" взамен уволенных.

Газета The Washington Post (WP), первая сообщившая об увольнениях, отмечает, что многие из лишившихся должностей получили их при первом сроке Трампа. По информации издания, уволены инспекторы из министерств сельского хозяйства, торговли, обороны, образования.

Как пишет AP, должность генерального инспектора ввели после Уотергейтского скандала 1972-1974 годов, который закончился импичментом президента США Ричарда Никсона. Тогда Конгресс для независимой проверки работы государственных ведомств создал офисы генеральных инспекторов.

По состоянию на июль 2014 года, в госорганах США числились 72 генеральных инспектора. Хотя их назначает президент, они остаются беспартийными и нередко после смены главы государства остаются в должности.

Согласно закону, за 30 дней до увольнения инспектора администрация США обязана предупредить об этом решении Конгресс и объяснить причины, напоминает AP. В данном случае этого не было сделано, что вызвало удивление даже среди однопартийцев Трампа.

Как отмечает The New York Times, увольнения не коснулись Майкла Горовица - многолетнего генерального инспектора при министерсве юстиции США. За последние 10 лет он высказывался о многих громких политических делах.

Например, в декабре 2019 года Горовиц обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) в превышении полномочий при расследовании вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года на стороне Трампа.