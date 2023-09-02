Трампа обвинили в использовании неросетей для интервью

Интервью Дональда Трампа для Real America's Voice стало предметом споров, многие зрители задались вопросом, принадлежал ли услышанный ими голос Трампу, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на New York Post.

Зрители задаются вопросом, ведь во время телефонного интервью 77-летний Трамп говорил с Джоном Соломоном и Амандой Хед с необычной шепелявостью и более высоким, чем обычно, тоном.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что интервью давал двойник или искусственный интеллект. Некоторые отметили, что самым реалистичным из предположений кажется, что у бывшего президента насморк.

Подозрения усилились, когда The Daily Beast опубликовала цитаты, приписываемые Роберту Сиггу, президенту Performance One Media, которому принадлежит правоцентристская сеть, заявив, что он расследует, был ли звонок розыгрышем.

Однако представитель Real America's Voice заверил, что интервью давал Дональд Трамп и никто другой.