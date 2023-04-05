- Трампа арестовали 00:19 173
- Угнанный в Алматы Mercedes полицейские мегаполиса блокировали в Кордае 04.04.2023 432
- Тройня появилась на свет в Астане 04.04.2023 464
- Драка школьниц в Усть-Каменогорске попала на видео 04.04.2023 377
- Автобус полностью сгорел в Алматы 04.04.2023 350
- Третьи сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 04.04.2023 344
- Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 04.04.2023 315
- Зелёное будущее Казахстана: вытеснят ли ТЭЦ ветровые и солнечные электростанции 04.04.2023 355
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 447
- Знахарки и колдуньи не смогут решить проблему - эксперт о том, почему трудно вылечить алкоголизм 04.04.2023 365
- Река вышла из берегов в Костанайской области, сельчан эвакуируют 04.04.2023 464
- Какие задачи поставил перед новым министром энергетики глава правительства РК 04.04.2023 359
- Элизабет Турсынбаева о возвращении в Казахстан и шоу Тутберидзе 04.04.2023 774
- "Тенгизшевройл" выплатил казахстанским компаниям 176 млрд долларов 04.04.2023 399
- Наши люди: Олжас Рахметов о спасательной операции в Турции, жизни и рождении дочери 04.04.2023 387
- Более 270 тысяч мест в поездах до Алаколя организует КТЖ 04.04.2023 431
- В Павлодаре открыли реабилитационный центр для детей с аутизмом 04.04.2023 456
- Директора школы оштрафовали на 18 млн тенге в Актюбинской области 04.04.2023 402
- "Просто люблю и не строю ожиданий". Откровения наставника подростка из детского дома Алматы 04.04.2023 472
- Какие меры поддержки людей с инвалидностью усилят в Казахстане с 1 июля 04.04.2023 591
- Камыш на площади 20 гектаров загорелся в Алматинской области 04.04.2023 384
- ФК "Актобе" погасил многомиллионные долги перед футболистами и тренерами 04.04.2023 602
- Портал "Күнделік" брал деньги за бесплатное размещение меню школьного питания - Антикор 04.04.2023 519
- Туристический кешбэк внедрят для казахстанцев 04.04.2023 432
- Как власти Павлодара будут решать вопрос с теплоснабжением 04.04.2023 413
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 578
- 1500 казахстанцев призовут на воинские сборы в 2023 году 04.04.2023 444
- Число внутренних туристов в Казахстане достигло рекордной отметки 04.04.2023 541
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 353
- Назначен министр сельского хозяйства РК 04.04.2023 433
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 412
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 885
- Юрий Ильин сохранил свою должность 04.04.2023 378
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 564
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 384
- Бизнес сталкивается с коррупцией из-за несовершенства законов - НПП "Атамекен" 04.04.2023 696
- Дархан Кыдырали сохранил должность главы МИОР 04.04.2023 767
- "Класть руку на сердце я не могу" - Жумангарин не верит в дальнейшее подорожание продуктов 04.04.2023 384
- Зульфия Сулейменова осталась министром экологии 04.04.2023 341
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 556
- Багдат Мусин переназначен на должность главы Минцифры 04.04.2023 363
- Ажар Гиният назначена министром здравоохранения 04.04.2023 404
- "Люди вывозят дизтопливо канистрами" - Смаилов о запрете на вывоз ГСМ из страны 04.04.2023 611
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 714
- Токаев назначил министра индустрии и инфраструктурного развития 04.04.2023 579
- Тамара Дуйсенова переназначена министром труда 04.04.2023 374
- Казахстанка 15 лет оплачивала налоги и штрафы за проданное авто 04.04.2023 468
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 532
- Кого из педагогов освободят от аттестации, рассказали в Минпросвещения 04.04.2023 754
- Асхат Оралов переназначен министром культуры и спорта 04.04.2023 433
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 406
- Это вынужденная мера - Смаилов о повышении цен на бензин и дизельное топливо 04.04.2023 435
- Низкими ценами на газ пользуются потребители с высокими доходами - Минэнерго 04.04.2023 424
- Казахстан планирует расширить список безвизовых стран до ста государств 04.04.2023 674
- Тысяча детей с ментальными нарушениями получат путёвки в санатории 04.04.2023 567
- Прокат казахстанских фильмов в кинотеатрах страны увеличат до 35% 04.04.2023 431
- Новые ТЭЦ построят в Кокшетау и Семее 04.04.2023 555
- 73 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 04.04.2023 455
- Дифференцированные тарифы на газ введут в Казахстане 04.04.2023 475
- Как планируют снижать отток сельского населения в Казахстане 04.04.2023 462
- Процедуру госзакупок планируют упростить в Казахстане 04.04.2023 726
- Военные учения "Бекет" пройдут в Жетысуской области 04.04.2023 467
- Троих детей выбросила из окна многоэтажки женщина в Узбекистане 04.04.2023 1063
- Юлия Путинцева обыграла экс-третью ракетку мира 04.04.2023 518
- Цену на автогаз повысят в Казахстане 04.04.2023 768
- Должностные лица осуждены за взятки в Кокшетау 04.04.2023 523
- Пропавшего экибастузца нашли мёртвым 04.04.2023 862
- Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни 04.04.2023 446
- Задержку поездов вызвали вышедшие на рельсы домашние животные 04.04.2023 541
- Спасённый из-под завалов в Турции младенец воссоединился с матерью через 54 дня 04.04.2023 822
- Киберспортсмены устроили драку в торговом центре 04.04.2023 508
- В WhatsApp появится функция блокировки чата при помощи отпечатка пальца 04.04.2023 562
- Массовое отравление школьников произошло в Кызылординской области 04.04.2023 758
- Алматы два года будет культурной и туристской столицей ШОС 04.04.2023 494
- В Академии госуправления объявили набор на 2023 год 04.04.2023 702
- В Гааге cудят бывшего президента Косова 04.04.2023 724
- За гибель работников "Батыс су арнасы" осуждён начальник участка 04.04.2023 550
- Предельные розничные цены на ГСМ повысят в Казахстане с 12 апреля 04.04.2023 591
- 15 квартир незаконно выдали в Экибастузе 03.04.2023 553
- Казахстанцы квалифицировались на чемпионат мира по настольному теннису 03.04.2023 589
Сегодня, 00:19
183
183Фото: Marco Bello/Reuters
Трампа арестовали
Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали до предъявления обвинений в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта, его задержат по открытому несколько лет назад делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 577
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 873
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 555
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 712
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 799
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 18985
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1295
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 781
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 954
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 652
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1481
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 11378
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18053
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1547
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1024
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14559
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1841
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1214
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12410
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1066
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1576
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1278
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1511
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1324
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2014
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1234
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3033
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6721
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1185
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19267
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1107
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1288
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1303
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3623
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21564
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5897
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1724
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1163
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1134
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7595
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1561
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14883
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1377
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1430
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1460
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2979
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4468
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10439
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4659
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2194
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1656
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2944
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8075
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2338
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1811
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17425
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2030
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2297
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2187
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5688
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1920
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2005
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2007
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1929
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6663
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 2014
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2338
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2213
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 2070
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 2091
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2421
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 9100
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 3103
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4542
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3907
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9458
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2369
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2384
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2294
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5766
-
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 439
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 352
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 411
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 562
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 383
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 530
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 401
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 640
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 761
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 688
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 748
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 570
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 745
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 625
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 479
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 632
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 1538
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 938
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 801
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 922
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1111
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 882
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 999
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1173
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1185
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1092
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1029
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1205
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1185
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1400
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1445
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1253
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1263
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1443
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2212
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1280
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1571
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1625
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1822
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1626
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2502
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2189
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2009
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2012
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2351
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2317
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1987
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2557
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2168
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3870
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2629
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2462
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2486
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7409
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2637
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2735
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2724
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3090
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2645
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3456
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3022
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3026
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3611
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3264
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3038
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3788
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3685
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3595
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3447
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4239
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4532
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4031
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4948
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4754
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4205
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4804
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4945
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4233
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5307
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 5146