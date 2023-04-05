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Marco Bello/Reuters Сегодня, 00:19
183
Сегодня, 00:19
183
Фото: Marco Bello/Reuters

Трампа арестовали

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали до предъявления обвинений в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта, его задержат по открытому несколько лет назад делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.

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Сегодня, 00:19
183
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