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Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали до предъявления обвинений в офисе окружного прокурора в Нижнем Манхэттене, передает BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта, его задержат по открытому несколько лет назад делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.