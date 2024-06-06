Трамп заявил об угрозе ядерной войны из-за действий Байдена

Действия президента США Джо Байдена повышают риск начала ядерной войны, после которой страна рискует никогда не восстановиться полностью. Такое заявление сделал Дональд Трамп, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны из-за мощи оружия, особенно ядерного оружия. Есть шанс, что у нас будет третья мировая война из-за нашего лидера", – заявил экс-глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы США вступили в ядерную войну. Он также не согласился с мнением Байдена о том, что главной угрозой для страны является изменение климата, о чем сообщает телеканал Fox News.