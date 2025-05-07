Президент США Дональд Трамп объявил о завершении ударов по йеменским повстанцам-хуситам, заявив, что те "больше не хотят сражаться". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Канады Марком Карни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"Хуситы заявили, что не будут больше взрывать корабли. Мы приветствуем это и прекращаем бомбардировки", — отметил Трамп. По его словам, речь идёт о прекращении атак на суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Мирное соглашение подтвердил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, посредничавший между сторонами. По его словам, достигнута договорённость о прекращении огня и гарантии свободы судоходства. Он подчеркнул, что "в будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую".

Американские удары по хуситам продолжались более семи недель. По данным самих повстанцев, погибли около 300 человек — эти цифры не подтверждены независимыми источниками.

Тем временем Израиль продолжил удары по объектам хуситов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 мая заявила о полном выведении из строя международного аэропорта Саны и нескольких электростанций. Также атакованы цементные заводы, которые, по данным израильских военных, использовались для строительства укреплений.

Нанесённые удары стали ответом на атаку хуситов 4 мая — ракета, запущенная из Йемена, упала вблизи аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В результате несколько человек пострадали. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "многовекторный" ответ и связал действия хуситов с поддержкой Ирана.

Хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, начали обстрелы Израиля после начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Также они регулярно атакуют суда в Красном море, что привело к перенаправлению части международного судоходства в обход Суэцкого канала.

С середины марта США провели более 800 авиаударов по целям хуситов в Йемене, ликвидировав, по официальным данным, сотни боевиков.