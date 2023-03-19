Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам

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Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что во вторник, 21 марта, его задержат по открытому несколько лет назад делу о выплатах за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, передает BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

В посте в своей соцсети Truth Social бывший президент призвал сторонников выходить на акции протеста, чтобы защитить его. По словам Трампа, информация о его готовящемся аресте исходит от "коррумпированной и крайне политизированной прокуратуры Манхэттена". Он заявил, что не считает себя виновным.

Адвокат Дональда Трампа сообщила, что правоохранительные органы с её подзащитным не связывались.

Тем временем, американские СМИ сообщают, что правоохранители в США готовятся к тому, что Трамп действительно может быть задержан и предстать перед судом на следующей неделе.

Дело Трампа и Сторми Дэниелс расследуют уже пять лет. В 2018 году прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший выяснил, что во время президентской кампании 2016 года будущий глава Белого дома тайно заплатил за молчание об их отношениях порнозвезде Сторми Дэниелс. Она утверждала, что вступала в сексуальные отношения с Трампом, и позднее получила за неразглашение информации об этом 130 тысяч долларов.

Тайные выплаты в прокуратуре посчитали нарушением законов о финансировании избирательных кампаний.