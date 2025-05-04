Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий срок, несмотря на слухи и ранее озвученные намёки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW

"Я всегда считал важным — два срока. Я буду президентом восемь лет", — подчеркнул Трамп.

По его словам, многие сторонники призывают его остаться в Белом доме после 2028 года, однако он не планирует нарушать действующую Конституцию.

"Так много людей просят меня... Но, насколько я понимаю, это невозможно. Я не собираюсь этого делать", — заявил он в интервью телеканалу NBC

Глава Белого дома отметил, что рассчитывает провести на посту ещё "четыре прекрасных года", а затем передать власть достойному преемнику — "в идеале, замечательному республиканцу". Среди потенциальных лидеров движения Make America Great Again он назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, добавив, что может "с ходу назвать 10–15 человек", способных продолжить курс его администрации.

Интерес к теме третьего срока усилился в апреле, когда аффилированная с Трампом компания Trump Organization начала продавать красные кепки с надписью Trump 2028. В описании товара говорилось: "Будущее выглядит светлым! Перепишите правила с помощью кепки Trump 2028".

Ранее Трамп уже заявлял, что "многие хотят" его выдвижения в 2028 году, и даже упоминал, что существуют "методы", позволяющие это реализовать. Однако конкретных механизмов он не назвал.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков — независимо от того, следуют они подряд или с перерывом. Для изменения Конституции требуется поддержка двух третей членов Конгресса или проведение конституционного съезда, инициированного не менее чем 34 штатами.

В настоящее время Республиканская партия сохраняет большинство в Палате представителей (218 мест из 435) и в Сенате (53 из 100), а также контролирует посты губернаторов в 27 штатах.