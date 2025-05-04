Трамп заявил, что не собирается идти на третий срок
По его словам, многие сторонники призывают его остаться в Белом доме после 2028 года/
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий срок, несмотря на слухи и ранее озвученные намёки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW
"Я всегда считал важным — два срока. Я буду президентом восемь лет", — подчеркнул Трамп.
По его словам, многие сторонники призывают его остаться в Белом доме после 2028 года, однако он не планирует нарушать действующую Конституцию.
"Так много людей просят меня... Но, насколько я понимаю, это невозможно. Я не собираюсь этого делать", — заявил он в интервью телеканалу NBC
Глава Белого дома отметил, что рассчитывает провести на посту ещё "четыре прекрасных года", а затем передать власть достойному преемнику — "в идеале, замечательному республиканцу". Среди потенциальных лидеров движения Make America Great Again он назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, добавив, что может "с ходу назвать 10–15 человек", способных продолжить курс его администрации.
Интерес к теме третьего срока усилился в апреле, когда аффилированная с Трампом компания Trump Organization начала продавать красные кепки с надписью Trump 2028. В описании товара говорилось: "Будущее выглядит светлым! Перепишите правила с помощью кепки Trump 2028".
Ранее Трамп уже заявлял, что "многие хотят" его выдвижения в 2028 году, и даже упоминал, что существуют "методы", позволяющие это реализовать. Однако конкретных механизмов он не назвал.
Согласно 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, один человек не может занимать пост президента более двух сроков — независимо от того, следуют они подряд или с перерывом. Для изменения Конституции требуется поддержка двух третей членов Конгресса или проведение конституционного съезда, инициированного не менее чем 34 штатами.
В настоящее время Республиканская партия сохраняет большинство в Палате представителей (218 мест из 435) и в Сенате (53 из 100), а также контролирует посты губернаторов в 27 штатах.
Самое читаемое
- Новый рекорд: 100 мастеров создали самый большой в Казахстане ковёр с тюльпаном
- Казахстанки впервые вошли в ТОП-6 мирового рейтинга Billie Jean King Cup
- Трогательная акция к 80-летию Победы стартовала в Астане
- 15-летняя штангистка из Казахстана стала чемпионкой мира в Перу
- В США проведут масштабный военный парад в день рождения Трампа