Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным до конца февраля, ппередает BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

"Возможно", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, планирует ли он по-прежнему встретиться с российским президентом до конца месяца.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров в Эр-Рияде между американской и российской делегациями заявил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно. По его словам, встреча вряд ли может состояться на следующей неделе.

Отметим, российско-американские переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что договорённости на переговорах без Украины не будут признаны.

Экс-президент США Дональд Трамп в свою очередь говорил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны.