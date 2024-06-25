Трамп заявил, что его пытали в тюрьме Атланты

Предвыборный штаб Дональда Трампа распространил электронное письмо по сбору средств для избирательной кампании, где предлагается купить кофейную чашку с фотографией бывшего президента США, сделанной в тюрьме в Атланте в 2023 году. Политик заявил, что его там пытали, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и сделали мой снимок. Я поместил его на кружку, чтобы весь мир увидел", – сказал Трамп во время презентации.

В августе прошлого года Трампа формально арестовали в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Политик пробыл в учреждении около 20 минут, а затем покинул здание. Во время оформления в рамках процедуры для криминальной картотеки был сделан снимок бывшего президента, который впоследствии был опубликован в прессе и стал вирусным.