Трамп заявил, что Байден может не понимать, что ещё жив
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Президент США Джо Байден может не осознавать, что он все еще жив. Такое мнение выразил в пятницу бывший американский лидер Дональд Трамп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
Выступление политика транслировали американские кабельные сети.
"Я не думаю, что он знает о том, что он жив", — сказал республиканец про Байдена, выступая на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).
По мнению Трампа, рабочее место Байдена "окружают очень умные, но очень злые люди".
81-летний Байден нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.
Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), Байден заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. 7 февраля на аналогичном мероприятии в Нью-Йорке президент заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Последний умер в 2017 году.
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