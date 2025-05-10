Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске программы добровольной депортации нелегальных мигрантов. Новый механизм, названный "самовысылкой", предусматривает возможность покинуть территорию страны без уголовного преследования, получив при этом бесплатный билет на родину и так называемый "выездной бонус", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как сообщил Трамп в социальной сети Truth Social, каждый нелегальный мигрант теперь может "просто прийти в аэропорт и получить бесплатный билет" для выезда из США. Для оформления поездки доступно мобильное приложение. Размер денежного бонуса для выезжающих президент не уточнил, однако ранее Министерство внутренней безопасности США заявляло, что речь может идти о выплате в размере 1000 долларов.

Тем, кто откажется покинуть страну добровольно, грозят жесткие меры: тюремные сроки, штрафы, конфискация имущества и внезапная депортация в любую страну по выбору американских властей.

"Мы хотим, чтобы вы уехали из Америки. Но если вы действительно хороши, мы намерены помочь вам вернуться назад", — заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что такая политика позволит сэкономить "триллионы долларов" бюджетных средств.

Борьба с нелегальной миграцией остаётся ключевым пунктом повестки Трампа. В начале мая The Washington Post сообщила о планах администрации выдворить до 1 миллиона мигрантов в первый год. Это может стать крупнейшей депортационной кампанией в истории США.

Ранее в Посольстве Казахстана в США призвали соотечественников, которые находятся в Штатах нелегально, добровольно вернуться на родину