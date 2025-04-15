Администрация Дональда Трампа вступила в открытую конфронтацию с одним из самых престижных университетов мира - Гарвардом. Причина? Гарвард решительно отказался подчиниться требованиям федерального правительства, которые в вузе назвали... незаконными, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает The New York Times, Белый дом не оставил это без ответа.

Вашингтон угрожает заморозить нешуточные $2,2 миллиарда в виде грантов, а также контракт на $60 миллионов, если университет не начнёт "играть по правилам". В письме из Белого дома прямо указано: ограничить влияние студентов и преподавателей на политику университета, немедленно докладывать о нарушителях среди иностранных студентов и - весьма туманно - обеспечить "идеологическое разнообразие" в каждом отделении. Что это значит? Неясно. Но Гарвард воспринял это как покушение на академическую свободу.

"Ни одно правительство, какой бы партии оно ни принадлежало, не имеет права диктовать университетам, чему учить, кого принимать и какие исследования вести", – заявил президент Гарварда Алан Гарбер.

Это уже не первый случай давления. В прошлом месяце та же администрация лишила федерального финансирования Колумбийский университет - на сумму в $400 млн. Университету пришлось пойти на серьёзные уступки, включая создание новой службы безопасности с правом ареста и выдворения людей с кампуса.

Но академическое сообщество не молчит. В ответ девять ведущих исследовательских вузов, включая MIT, Princeton и Caltech, подали коллективный иск против администрации Трампа, требуя вернуть недополученные $400 млн.

Судебная война между элитой американского образования и федеральной властью только начинается - и, похоже, ставки в ней становятся всё выше.

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