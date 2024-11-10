Трамп выиграл выборы в последнем "колеблющемся штате" и окончательно одержал победу

Дональд Трамп добился успеха и в последнем из семи "колеблющихся штатов" - в Аризоне. Ранее он уже одержал победу над Камалой Харрис в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Через четыре дня после завершения президентских выборов в США подтверждена победа республиканца Дональда Трампа и в Аризоне. Он одержал верх над соперницей из Демократической партии Камалой Харрис и в результате заручился поддержкой еще 11 членов коллегии выборщиков.

В результате Трамп добился успеха в последнем из семи так называемых "колеблющихся штатов", которые считаются решающими для победы в президентских выборах в США. Ранее он уже добился победы в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. На предыдущих выборах четыре года тому назад тогдашний кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал верх во всех этих штатах кроме Северной Каролины.

С победой в Аризоне Дональд Трамп заручился поддержкой уже 312 выборщиков. Для избрания президентом необходимо собрать как минимум 270 голосов. В дополнение к поддержке большинства выборщиков Трамп получил и большинство голосов простых избирателей, чего республиканскому кандидату не удавалось достичь с 2004 года.

На нынешних выборах 78-летний Дональд Трамп получил лучшие результаты, чем на выборах 2016 года, когда он боролся за избрание на президентский пост с демократкой Хиллари Клинтон. Тогда Трамп собрал меньше голосов в коллегии выборщиков, а большинство голосов простых американцев досталось Клинтон.

В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, Республиканская партия Трампа добилась также большинства в Сенате и имеет хорошие шансы сохранить большинство и в Палате представителей Конгресса США. Имея поддержку со стороны обеих палат Конгресса, а также со стороны консервативно настроенного Верховного суда Дональд Трамп будет обладать властью, которой до сих пор могли похвастаться лишь немногие американские президенты, отмечает агентство AFP.